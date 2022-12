Bernabeu dominantan u Vrnjačkoj Banji

Podgorica, (MINA) – Podgorička Škola fudbala Bernabeu nastup na međunarodnom turniru Vrnjačka Banja kids završila je sa dva trofeja, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je turnir, koji je odigran u dvorani koja nosi ima legendarnog košarkaša Vlada Divca, okupila 80 ekipa iz regiona.

Pravo nastupa imali su dječaci rođeni od 2010. do 2015. godine.

Bernabeu je učestvovao sa tri selekcije dječaka rođenih 2011, 2013. i 2015 godine.

Zlatne medalje osvojile su selekcije igrača rođenih 2013. i 2015. godine.

Uspjeh podgoričkog kluba upotpunile su i četiri individualne nagrade.

Najbolji strijelci turnira su Vuk Vučinić za 2015. i Semin Muratović za 2013. godište.

U tom godištu (2013) Edis Pepeljak je proglašen za najboljeg igrača turnira, dok je Petar Krstović najbolji golman.

Trener Adis Kreponić kazao je da je ponosan na rezultate svojih igrača, ali još više na njihovo ponašanje i način na koji su predstavljali svoj klub i grad iz kojeg dolaze.

“Mnogo smo srećni zbog velikog uspjeha naših dječaka na tako prestižnom turniru. Njihova radost i suze nakon osvojenog turnira je nešto što se ne može opisati riječima. Kvalitetan turnir, koji je odigran u femomenalnoj atmosferi, pred punim tribinama. To je veliko iskustvo za nas i motiv da radimo još jače i bolje”, rekao je Kreponić.

