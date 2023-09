Berišaj bronzana u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Članica Tekvondo kluba Besa, Andrea Berišaj, sa bronzanom medaljom završila je nastup na G1 i E1 turniru Bosna i Hercegovina open u Sarajevu.

Ona se takmičila u konkurenciji juniora, u kategoriji do 59 kilograma.

Na korak od medalje stao je njen klupski drug Benan Jusufđokaj, koji je u odlučujućem meču poražen od domaćeg takmičara Mehmeda Čaluka.

“Izgubio je dobijen meč, u kojem je u sve tri runde vodio. Ne volim da komentarišem suđenje, ali su neke odluke centalnog sudije značajno uticale na tok borbe”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

Sjutra će na borilište Anđela Berišaj, koja će se za medalju boriti u seniorskoj konkurenciji, u kategoriji do 73 kilograma.

Nastupiće i Marko Ujkaj, u kategoriji do 74 kilograna.

Turnir u Sarajevu okupio je više od 400 takmičara.

