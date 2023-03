Beogradski karate savez najbolji u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Ekipa Beogradskog karate saveza osvojila je prvo mjesto u generalnom plasmanu na 17. internacionalnom karate turniru Pljevlja open.

Beogradski karatisti nastup u Pljevljima završili su sa po 13 zlatnih i srebrnih i 23 bronzane medalje.

Kolašinski Gorštak sa 13 zlatnih, četiri srebrne i osam bronzanih odličja bio je drugoplasirani, dok je pobjedničko postolje kompletirala Karate akademina TN sa devet zlatnih, 12 srebrnih i 16 bronzanih medalja.

Kao četvrtoplasirani završio je Omladinac sa osam zlatnih, četiri srebrne i pet bronzanih medalja, peti je bio pljevaljski Ris (6z, 10s i 12b), a šesti Ulcinj (6z,6s,6b).

Organizator turnira, Karate klub Potoci, nastup je završio sa po 23 zlatne i srebrne i 40 bronzanih medalja, ali ostvareni rezultati nijesu bodovani za konačan plasman.

U katama najbolja je bila Karate akademija TN, a u borbama Gorštak.

Najbolja takmičarka turnira bila je Neda Beljkaš, članica Potoka, sa pet zlatnih odličja.

Njen klupski drug Dušan Borović bio je najbolji u muškoj konkurenciji sa pet zlatnih i jednim srebrnim odličjem.

Turnir u Pljevljima okupio je 639 takmičara iz 42 kluba i šest država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS