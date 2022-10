Benzemi Zlatna lopta

Podgorica, (MINA) – Član madridskog Reala, Francuz Karim Benzema dobio je Zlatnu loptu, koju francuski magazin Frans fudbal dodjeljuje najboljem fudbaleru godine.

Benzema je vodio Real do trofeja u Ligi šampiona i La Ligi.

Odigrao je 46 utakmica u svim takmičenjima i postigao 44 pogotka, uz 15 asistencija.

Benzema je peti Francuz koji je osvojio to priznanje, a prvi nakon 1998. godine i Zinedina Zidana.

As madridskog Reala kazao je da je Zlatna lopta individualna nagrada, ali da proizilazi iz timskog rada.

“Biti ovdje danas i osvojiti ovu nagradu prvi put za moj trud samo me tjera da budem još bolji. Srećan sam, zahvaljujem se saigračima i trenerima i u Realu i reprezentaciji. Hvala i predsjedniku Reala Florentinu Peresu”, rekao je Benzema.

Benzemi je ove godine pripalo priznanje za najboljeg fudbalera Lige evropskih šampiona u prethodnoj sezoni, u tradicionalnom izboru sportskih novinara.

Drugo mjesto u trci za Zlatnu loiptu osvojio je Sadio Mane, treće Kevin de Brujne, a četvrto Robert Levandovski.

Mančester siti je najbolji klub prethodne sezone.

Na drugom mjestu je Liverpul, na trećem Real Madrid.

Nagradu Lav Jašin, koje se dodjeljuje najboljem golmanu, osvojio je Tibo Kurtoa.

Levandovski je dobio nagradu Gerd Miler za najboljeg napadača.

Drugu godinu zaredom Aleksija Puteljas je proglašena za najbolju fudbalerku.

Barsu je vodila do titule u Španiji, dok je u finalu Lige šampiona poražena od Liona.

Osvajač nagrade Sokrates za najbolju društvenu inicijativu je Sadio Mane, koji je poznat po dobrotvornom radu.

Nagradu Rejmond Kopa za najboljeg mladog igrača osvojio je fudbaler Barselone Gavi, kao što je Marka danas najavila.

