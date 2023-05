Bećović eliminisan u drugom kolu, Berišaj sjutra na tatamiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativac Zinedin Bećović u drugom kolu završio je nastup na Svjetskom prvenstvu u Bakuu.

On je na startu takmičenja u kategoriji do 68 kilograma pobijedio Mohameda Fofanu iz Malija 2:0 (12:8 i 10:4), dok je u drugom kolu izguibio od Bernanrda Pia iz Dominikanske Republike 2:0 (9:7 i 6:3).

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na borilište će

Anđela Berišaj u kategoriji do 73 kilograma.

Članicu Bese na startu takmičenja čeka Koreanka Debin Li, nekadašnja šampionka Azijskih igara.

Ima 28 godina i zauzima drugo mjesto na svjetskoj rang listi.

Berišaj, koja će debitovati na velikim takmičenjima u seniorskoj konkurenciji, je juniorska vicešampionka svijeta, a početkom aprila osvojila kvalifikacini turnir u Bukureštu i plasirala se na Evropske igre u Krakovu.

Za 3. jun zakazan je nastup Vasilija Peruničića u kategoriji do 74 kilograma.

Crnogorske takmičare predvode treneri Balša Radunović, Vlado Stanišić i Nikola Gegaj.

