Bećiraj se oprostio od reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Rekorder po broju nastupa za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore, Fatos Bećiraj, objavio je danas da je završio reprezentativnu karijeru.

On je u dresu crnogorske reprezentacije odigrao 86 utakmica, a postigao je 15 pogodaka.

Bio je i mladi reprezentativac Crne Gore.

Debitovao je kod Zorana Filipovića protiv Italije, 28. marta 2009. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Bio je dio ekipe koju su vodili i Zlatko Kranjčar, Branko Brnović, Ljubiša Tumbaković, Faruk Hadžibegić i Miodrag Radulović.

Bećiraj je kazao da je najljepši dio njegove sportske priče je vezan za reprezentaciju Crne Gore.

“Za vrijeme provedeno sa sjajnim momcima, vrijeme ispjunjeno najljepšim emocijama. Sada već davnog 28. marta 2009. godine, na prvoj mega utakmici Crne Gore, protiv tadašnjeg prvaka svijeta Italije, postao sam član jata sokola, kojem sam dao sve i od kojeg sam dobio nevjerovatno mnogo”, rekao je Bećiraj u saopštenju.

On je kazao da je ponosan što je imao priliku da igra za Crnu Goru i u pojedinim utakmicama budem kapiten reprezentacije!

“Vječno ću pamtiti svaki od 86 nastupa, posebno rado se sjećati svih 16 pogodaka postignutih u dresu hrabrih sokola, a neizmjerno ponosan biti na reprezentativnu karijeru koja je iznjedrila ogroman broj istinskih prijateljstava”, rekao je Bećiraj.

On se zahvalio svim selektorima – Filipoviću, Kranjčaru, Brnoviću, Tumbakoviću, Hadžibegiću i Raduloviću – koji su zaslužni za 13 godina dugo trajanje u reprezentaciji Crne Gore.

“Hvala i članovima stručnog štaba, pogotovo medicinskom osoblju koje je sa mnom od prvog dana, na posvećnosti u radu i podršci u momentima kada mi je bila najpotrebnija. Veliku zahvalnost dugujem i predsjedniku Fudbalskog saveza Dejanu Savićeviću koji je uradio sve što je bilo neophodno da postanem reprezentativac Crne Gore”, rekao je Bećiraj.

On je istakao da ogromnu zahvalnost duguje svim saigračima na izuzetnoj saradnji i odnosu koji su imali od prvog okupljanja sa nacionalnim timom.

“Čast mi je što sam imao priliku da dijelim svlačionicu sa vama, da se zajedno borimo za ostvarenje velikih snova svih ljubitelja fudbala. Sjećanje na momente provedene sa vama uvijek će biti razlog za osmjeh na mom licu”, rekao je Bećiraj.

On se posebno zahvalio navijačima koji su ga, kako je kazao, od prvog sekunda prihvatili kao svog i bili mu vjetar u leđa tokom svakog nastupa.

“Hvala im na svakom aplauzu, na svakom skandiranju mog imena i to će mi mnogo nedostajati”, rekao je Bećiraj.

