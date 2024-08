Bastijanini najbrži u Silverstonu

Podgorica, (MINA) – Vozač Dukatija Enea Bastijanini pobjednik je Velike nagrade Velike Britanije, koja je u Moto GP šampionatu vožena danas u Silverstonu.

Italijan je slavio u vremenu 39 minuta, 51 sekundu i 87,9 stotinki i ostvario prvi trijumf u sezoni.

Bastijanini je juče pobijedio u sprint trci.

Kao drugoplasirani završio je vozač Pramaka Horhe Martin i preuzeo prvo mjesto u generalnom plasmanu.

Pobjedničko postolje kompletirao je vozač Dukatija, zvanični šampion, Frančesko Banjaja.

Kao četvrtoplasirani završio je Mark Markes iz Dukatija, dok je peti bio Fabio Di Đanantonio iz ekipe VR46.

Martin je vodeći u plasmanu vozača sa 241 bodom i ima tri više od drugoplasiranog Banjaje.

Bastijanini je treći sa 192 boda.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće vođžena 18. avgusta za Veliku nagradu Austrije.

