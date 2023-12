Bašanoviću zlatna medalja, Gugolj bronzani

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog stonoteniskog kluba osoba sa invaliditetom Luča, Dejan Bašanović, osvojio je zlatnu medalju, dok je Uroš Gugolj bio bronzani na tradicionalnom međunarodnom turniru u Kumanovu.

Bašanović je u finalnom meču, spjednih kategorija 9 i 10, pobijedio Darija Stošića iz Srbije 3:1.

On je sa dva trijumfa, kao prvoplasirani, završio takmičenje u grupi, dok je u polufinalu eliminisao domaćeg takmičara.

Gugolj je do pobjedničkog postolja stigao u spojednim kategorijama 6-8, pobjedom u meču za treće mjesto protiv Milana Antića iz Srbije 3:1.

On je bio drugoplasirani u grupi, sa po pobjedom i porazom, uspješno je prošao i četvrtfinale, dok je u polufinalnom meču poražen od Bugarina Stanislava Miteva 3:2.

U istoj klasi, Pjetro Paljušević je bio drugi u grupi, pobjeda i poraz, a za ulazak u polufinale izgubio je od Antića.

Takmičenje u grupi, u istoj klasi, završili su Milijana Ćirković i Đuro Krivokapić.

Turnir u Kumanovu tradicionalno okupiće takmičare iz Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

