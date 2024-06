Austrija slavila protiv Poljske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Austrije pobijedili su danas u Berlinu selekciju Poljske 3:1, u utakmici drugog kola D grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

To je austrijskoj selekciji prvi trijumf na šampionatu, nakon startnog poraza od Francuske 1:0.

Poljska je bez bodova i nakon drugog kola, a izgubila je i od Holandije 2:1.

Austriju su do pobjede vodili Gernot

Trauner u devetom, Krištof Baumgartner u 67. i Marko Arnautović iz jedanaesterca u 78. minutu.

Jedini pogodak za Poljsku postigao je Krištof Pjontek u 30. minutu.

U drugom meču te grupe za 21 sat u Lajpcigu zakazan je duel Holandije i Francuske.

Pobjedu je ranije danas ostvarila Ukrajina, koji su u Dizeldorfu savladali Slovačku 2:1.

Slovačka, koja je na startu iznenadila Belgiju 1:0, povela je golom Ivana Šranca u 17. minutu.

Izjednačio je Mikola Šaparenko u 54. minutu. Potpuni preokret, za prvi trijumf na šampionatu, kopmletirao je Roman Jaremčuk u 80. minutu.

Ukrajina je na startu izgubila od Rumunije 3:0.

U drugom meču te grupe te grupe sjutra će rivali biti Belgija i Rumunija.

