LŠ rezultati – Atletiko i Barselona bez nokaut faze

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri madridskog Atletika i Barselone kolo prije kraja takmičenja po grupama ostali su bez plasmana u osminu finala Lige šampiona.

Atletiko je večeras u Madridu, u petom kolu B grupe, igrao sa Bajerom iz Leverkuzena 2:2 i izgubio i teorijske šanse da se domogne nokaut faze.

Madridski tim je dva puta gubio, dva puta se vraćao, imao i penal za prolazak, ali nije uspio.

Meč će ostati upamćen i po suđenju sudije Klemona Tupana, koji je prvo svirao kraj meča, a onda nakon konsultacija sa VAR-om dosudio penal za Atletiko, jer je neko od igrača Leverkuzena prethodno igrao rukom u šesnaestercu.

Udarac Janika Karaska golman Lukas Hradecki je odbranio, da bi potom Saul pogodio prečku, a Reinildo promašio gol.

U drugom meču te grupe Porto je kao gost pobijedio Briž 4:0 i pridružio se belgijskom timu u osmini finala.

Iz A grupe među 16 najboljih su Napoli i Liverpul.

Napoli je pred svojim navijačima savladao Rendžers 3:0 i zadržao maksimalan učinak.

Liverpul je u Amsterdamu slavio protiv Ajaksa 3:0 i upisao četvrti trijumf.

Maksimalan učinak ima i Bajern koji je kao gost slavio protiv Barselone 3:0 i ostavio je bez osmine finala.

U drugom meču te grupe Inter je u Milanu pobijedio Viktoriju Plzen 4:0 i potvrdio osminu finala.

U D grupi, Totenhem i Sporting igrali su 1:1, dok je Ajntraht u Frankfurtu pobijedio Olimpik Marsej 2:1 i uključio se u borbu za nokaut fazu.

