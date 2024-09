Arsenal slavio protiv Dečića, Jezero i Mornar bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića poraženi su u Podgorici od Arsenala 3:1, u odgođenom meču drugog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Pobjednika nije bilo u Beranama, u duelu Jezera i MOrnara, koji je završen 2:2.

Utakmicu na Trening kampu Fudbalskog saveza obilježio je Šaleta Kordić, pogotkom sa centra u 27. minutu.

Na 2:0, samo šest minuta kasnije, povisio je Hulian Montenegro.

Dečić je, pogotkom Vuka Strikovića u 45. smanjio na 2:1, ali je sve snove o izjednačenju raspršio Damjan Mugoša i postavio konačan rezultat.

U beranskom duelu Mornar je poveo u 14. minutu pogotkom Darka Zorića iz slobodnog udarca.

Jezero je izjednačilo u 46. minutu preko Matije Bojovića.

Zorić je u 57. ponovo doveo svoj tim do vođstva, a konačan rezultat postavio je Mihailo Ilić postavio je u 64. minutu.

