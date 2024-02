Armel Atingre nova reprezentativka Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Armel Atingre nova je reprezentativka Crne Gore, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da je golmanka Budućnost Bemaksa pravo nastupa stekla sticanjem crnogorskog državljanstva i kompletiranjem potrebne procedure pred Svjetskom rukometnom federacijom (IHF).

Atingre će u crnogorskom dresu debitovati u četvrtak u duelu sa Srbijom.

Ona će naročito biti značajna nakon teške povrede koju je Marta Batinović doživjela na Svjetskom prvenstvu u decembru prošle godine, zbog čega je očekuje duža pauza.

Golmanka rođena u Obali Slonovače, sada će sa Marinom Rajčić, činiti tandem na golu i biti značajan adut u borbi za ostvarenje glavnog cilja u ovoj godini – plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Tako je završena procedura definisana Zakonom o crnogorskom državljanstvu, a koja je nakon zahtjeva Rukometnog saveza Crne Gore, podrazumijevala mišljenje Ministarstva sporta i mladih i predlog predsjednika Vlade Crne Gore upućen Ministarstvu unutrašnjih poslova, da se u crnogorsko državljanstvo primi Atingre.

Nakon što je utvrđeno da Atingre ispunjava uslove za prijem u crnogorsko državljanstvo, jer je „njen prijem u crnogorsko državljanstvo od posebnog značaja za sportski interes Crne Gore“, Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je rješenje o njenom upisu u registar crnogorskih državljana.

Rukometni savez zahvaljuje se i ambasadoru Crne Gore u Francuskoj Ivanu Ivaniševiću, koji je dao veliki doprinos u kompletiranju potrebne procedure.

Atingre je od 2020. godine članica Ženskog rukometnog kluba Budućnost Bemaks.

U prethodne tri i po godine bila je jedna od najboljih igračica Budućnosti u EHF Ligi šampiona i spada u red najboljih čuvarki mreže u Evropi.

Posljednji nastup u reprezentaciji Francuske imala je na Evropskom prvenstvu 2014. godine.

Ona će, deset godina kasnije, kao reprezentativka Crne Gore biti u prilici da ostvari san svakog sportiste – u aprilu na kvalifikacionom turniru u Njemačkoj, boriće se za vizu za Olimpijske igre.

