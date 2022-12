Argentina prvak svijeta

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Argentine novi su prvaci svijeta.

Argentina je danas u Dohi, u finalnom meču Svjetskog prvenstva u Kataru, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca savladala Francusku ukupnim rezultatom 7:5 i poslije 36 godina ponovo osvojila šampionski trofej.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 2:2, a pobjednika nije bilo ni nakon produžetaka koji su završeni 3:3.

To je argentinskoj selekciji treća titula prvaka svijeta, nakon što je najbolja bila i 1978. i 1986. godine.

Planetarno finale igrala je i 1930, 1990. i 2014. godine.

Vođstvo argentinskoj selekciji u finalu donio je Lionel Mesi, šestim pogotkom na šampionatu, u 23. minutu.

Na 2:0 povisio je Anhel di Marija u 36. minutu.

Francusku, koja do tog trenutka nije imala šut u okvir gola, u igru vratio je Kilijan Mbape u 80. minutu iz jedaaesterca.

Isti igrač, dva minuta kasnije, izjednačio je rezultat i sedmim pogotkom izborio produžetke.

Argentina je ponovo povela u 109. minutu sedmim pogotkom Mesija.

Slavlje južnoameričke selekcije, već nakon produžetaka, spriječio je Mbape iz jedanaesterca u 118. minutu.

On je šampionat završio sa osam postignutih pogodaka.

U penal seriji strijelci za Argentinu bili su Lionel Mesi, Paolo Dibala, Leandro Paredes i Gonzalo Montijel.

Precizni za Francusku bili su Kilijan Mbape i Kolo Muani, udarac Kinsi Komana odbranio je argentinski golman Emilijano Martinez, dok je Orelien Čuameni bio nreprecizan.

Argentina je u Kataru, nakon startnog poraza od Saudijske Arabije, upisala pobjede protiv Meksika (2:0) i Poljske (2:0) i kao prvoplasirana u C grupi izborila nokaut fazu.

U osmini finala eliminisala je Australiju 2:1, dok je u četvrtfinalnom meču bila bolja od Holandije nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca (4:3, 2:2).

Mjesto u finalu izborila je pobjedom u polufinalnom duelu protiv Hrvatske 3:0.

Francuska, koja je branila titulu, doživjela je drugi poraz u finalima šampionata svijeta.

Izgubila je meč za trofej i 2006, dok je šampion bila 1998. i 2018. godine.

Sa bronzanom medaljom nastup je završila Hrvatska, koja je juče u meču za treće mjesto pobijedila Maroko 2:1.

