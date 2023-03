Arabize i Malcevskaja preuzele vrh tabele

Podgorica, (MINA) – Gruzijska šahistkinja Meri Arabize i Aleksandra Malcevskaja iz Poljske preuzele su prvo mjesto na tabeli nakon osmog kola Prvenstva Evrope u šahu.

Arabize je, u duelu na prvom stolu, crnim figurama savladala vodeću uoči ovog kola, Oliviju Kiolbasu.

Do pobjede došla je nakon veoma sadržajne borbe u kojoj je preciznom igrom uspjela da dođe do odlučujuće prednosti.

Malcevskaja je nadigrala Juliju Osmak.

Pobjede su ih dovele do 6,5 poena i čela tabele uoči međusobnog duela u devetom kolu.

Kiolbasa predvodi grupu igračica sa šest poena, koliko još imaju prvi nosilac Bela Kotenašvili iz Gruzije, Ana Sargasjan iz Jermenije i tri francuske šahistkinje Paulina Gušar, Anastasija Savina i Diemante Daite Korne.

Slijedi deset šahistkinja sa po 5,5 poena.

Crnogprska šahistkinja Nikolina Koljević uspjela je da savlada Gracijanu Bakalarž iz Luksemburga, dok je Mateja Popović remizirala sa Oksanom Gorjačkinom.

Najmlađe predstavnice Tara Ivanović i Marija Mia Maraš pretrpjele su poraze.

