Anđeli Berišaj status perspektivnog sportiste

Podgorica, (MINA) – Crnogorskoj tekvondo reprezentativki Anđeli Berišaj utvrđen je status perspektivnog sportiste i pravo na jednogodišnju stipendiju u iznosu od 25 odsto prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Berišaj, članica Bese, status je zaslužila osvajanjem srebrne medalje na juniorskom prvenstvu svijeta u Sofiji i bronzanog odličja na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Tirani.

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, priredio je prijem za Berišaj, a sastanku su prisustvovali i njena sestra Andrea, trener Nikola Gegaj, predsjednik kluba Ljuiđ Gojčaj, počasni član Tekvondo saveza Nikola Raković i vršilac dužnosti direktora u Direktoratu za sport Zoran Jojić.

“U toku sastanka bilo je riječi da se mladim tekvondo sportistima iz Tuzi, kao što je Zinedin Bećović, Anđela i Andrea Berišaj, stvore povoljniji uslovi za bavljenje sportom”, piše u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo sporta i mladih, Crnogorski olimpijski komitet, opština Tuzi i Tekvondo savez imaju zadatak da daju značajan doprinos tom cilju.

