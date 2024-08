Amerikanci najuspješniji na OI u Parizu

Podgorica, (MINA) – Sportisti Sjedinjenih Američkih Država sa 40 zlatnih, 44 srebrne i 42 bronzane medalje najuspješniji su učesnici Olimpijskih igara u Parizu.

Kina sa 40 zlatnih, 27 srebrnih i 24 bronzane medalje zauzima drugo mjesto, dok je trećeplasirani Japan osvojio 20 zlatnih, 12 srebrnih i 13 bronzanih odličja.

Na četvrtom mjestu je Australija (18z,19s,16b), dok je peta Francuska (16z,26s,22b).

Medalje su osvajali sportisti iz 91 države.

Od reprezentacija sa prostora bivše Jugoslavije, Srbija je osvojila tri zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu, Hrvatska po dvije zlatne i srebrne i tri bronzane, a Slovenija dvije zlatne i jednu srebrnu medalju.

Kosovo je u Parizu ostalo bez zlatnog, ali je osvojilo po jedno srebrno i bronzano odličje.

