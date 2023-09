Amaja Skot treće pojačanje Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Amerikanka Amaja Skot nova je košarkašica Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Skot je visoka 185 centimetara i igrana na pozicijama krilnog centra i centra.

Ona je treće je pojačanje podgoričkog kluba, nakon Dragane Domuzin iz Orlova i Nikoline Ilić, koja je prekomandovana iz filijale “plavih” (ŽKK Podgorica).

Skot je od sezone 2017/2018 igrala za Mason Univerzitet iz Virdžinije, a nakon koledž karijere minule sezone prvi put se oprobala u Evropi.

Nastupala je za Les Sanglirs iz Luksemburga, a na 25 utakmica imala je prosjek 21,8 poena (ukupno 544) i 10,7 skokova (ukupno 268).

Zanimljivo je da samo na dvije utakmice nije bila dvocifrena, a 12 puta ostvarila je dabl-dabl učinak.

Rekord sezone upisala je 2. aprila u meču protiv Etcele, kada je pored 37 poena imala i 18 uhvaćenih lopti.

Nakon sezone u Luksemburgu, igrala je tokom ljeta za Musas iz Meksika.

Budućnost Bemaks novu sezonu počeće gostovanjem Montani 4.oktobra.

