Alkaras prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Španski teniser Karlos Alkaras prvi je finalista olimpijskog turnira u Parizu.

On je danas u polufinalnom meču savladao Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima 2:0, po setovima 6:1 i 6:1.

Do pobjede i meča za zlatnu medalju došao je nakon sat i 15 minuta igre.

Protivnik u finalu biće mu bolji iz duela između Novaka Đokovića i Lorenca Muzetija, koji se očekuje oko 19 sati.

