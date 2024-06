Alkaras pobjednik Rolan Garosa

Podgorica, (MINA) – Španski teniser Karlos Alkaras pobjednik je Rolan Garosa u Parizu.

On je danas u finalnom meču savladao Aleksandera Zvereva 3:2 (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) i osvojio treći grend slem u karijeri.

Osvojio je i US Open 2022. i Vimbldon 2023. godine.

Do pobjede u finalu došao je nakon četiri sata i 19 minuta igre.

Zverev ni u drugom finalu na grend slem turnirima, a prvom nakon četiri godine, nije uspio da dođe do trofeja.

