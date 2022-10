Akademik najuspješniji u konkurenciji poletaraca i mlađih pionira

Podgorica, (MINA) – Džudisti Akademika bili su najuspješniji u konkurenciji poletaraca i mlađih pionira na 13. međunarodnom turniru Trofej Nikšića.

U konkurenciji mlađih poletaraca najbolji je bio Čempion iz Kotora, dok je trofej kod starijih pionira pripao Jadranu iz Budve.

Onogošt, kao domaćin, nije bio u konkurenciji za konačan plasman.

Tradicionalni turnir okupio je 430 takmičara iz 36 džudo klubova iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.

“Prije početka takmičenja zahvalnica je posthumno uručena porodici uvaženog profesora Željka Đapića, za nesebičnu dugogodišnju profesionalnu i prijateljsku podršku DŽK Onogošt”, navodi se u saopštenju organizatora.

