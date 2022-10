Akademik najuspješniji i kod mlađih seniora

Podgorica, (MINA) – Nikšićki Džudo klub Akademik sa četiri titule prvaka najuspješniji je učesnik prvenstva Crne Gore u konkurenciji mlađih seniora i seniorki u Podgorici.

Cetinjski klub Crnogorac ima tri prvaka Crne Gore, tivatski Monte tatami dva, a po jednog podgorički klubovi Nenad Sinanović i Fajter, Miloš Stanković iz Zete i nikšićki Onogošt.

Od članova Akademika zlatno odličje osvojili su Muhamed Beriša (do 66), Nikola Stanišić (do 81), Petar Goranović (do 100) i Nataša Jeftić (do 70).

U muškoj konkurenciji prvaci su postali i Vojin Dobrović (do 60, Miloš Stanković), Matija Rakočević (do 73, Fajter), Nenad Sinanović (do 90, Nenad Sinanović) i Stefan Kovinić (preko 100, Monte tatami).

U ženskoj konkurenciji zlatne su bile i Milana Stevanović (do 52, Monte tatami), Vedrana Praščević (do 57, Crnogorac), Una Špadijer (do 63, (Crnogorac), Andrea Turčinović (do 78, Crnogorac) i Jovana Mrvaljević (preko 78, Onogošt).

Pojedinačno prvenstvo Crne Gore u sportskoj sali podgoričke Osnovne škole Novka Ubović okupiilo je 70 mlađih seniora i seniorki iz 17 džudo klubova.

Pravo nastupa imaju takmičari do 23 godine.

