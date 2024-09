Akademiji Majer organizacija maratona naredne četiri godine

Podgorica, (MINA) – Milenium ran, manifestacija koja promoviše Podgoricu na najkvalitetniji način i okuplja najviše sportista i rekreativaca, naredne četiri godine dešavaće se na ulicama Glavnog grada, saopšteno je iz Sekretarijata za sport.

Navodi se da će ovogodišnje četvrto izdanje Podgorica Milenium ran, u organizaciji Multisport akademije Majer, biti održano 9. i 10. novembra.

“Multisport akademija Majer, kao jedina

prijavljena sportska organizacija na Konkursu za izbor za organizatora međunarodnog maratona na period od četiri godine, sa urednom i u roku

dostavljenom dokumentacijom, dobila je povjerenje Glavnog grada da na ulicama našeg grada organizuje tu manifestaciju”, saopšteno je iz saopšteno je iz Sekretarijata za sport Glavnog grada.

Navodi se da u Sekretarijatu, s obzirom na iskustva od prethodne tri godine i pozitivne utiske učesnika, očekuju napredak u svakom aspektu – masovnosti, učešću predstavnika sve više država, dodatnu promociju sportskih i turističkih potencijala Podgorice.

“Da se do 2027. godine ova manifestacija profiliše u jednu od najboljih i najmasovnijih u ovom dijelu Evrope”, saopšteno je iz Sekretarijata

za sport Glavnog grada.

Navodi se da su prijave za ovodišnje izdanje manifestacije, otvorene putem sajta www.podgorica.run.

U okviru manifestacije 10. novembra trčaće se na pet, deset, 21 i 42 kilometra, a dan ranije za najmlađe na distanci od 200 do 800 metara.

