Akademcu 27 medalja u Beogradu, Ratković najbolja formašica turnira

Podgorica, (MINA) – Takmičari Akademca nastup na međunarodnom tekvondo turniru Ex Yu Open u Beogradu završili su sa 27 medalja – 13 zlatnih i po sedam srebrnih i bronzanih, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Članica Akademca Petra Ratković proglašena je za najbolju formašicu turnira, a uspješan nastup upotpunili su osvajanjem ekipnog trećeg mjesta u disciplini izvođenje formi.

Akademac je u Beogradu nastupio sa 28 takmičara.

Turnir je okupio 514 takmičara iz 49 klubova i sedam država, koji su se nadmetali u obje sportske discipline tekvondoa – Sportskoj/olimpijskoj borbi i Izvođenju formi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS