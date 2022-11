ABA – Veliki preokret Budućnost Volija za trijumf u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u gostima ekipu Zadra 104:103, u utakmici sedmog kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je do pobjede, četvrte ove sezone, došla serijom od 7:0 i trojkom Kamerona Rejnoldsa sedam sekundi prije kraja.

Domaćin, koji je u većem dijelu meča bio u vođstvu, bio je na pragu velikog trijumfa.

Na dva minuta i 12 sekundi prije kraja vodio je 102:92, dok je razlika početkom posljednjeg minuta iznosila sedam poena (103:96).

Uslijedila je serija rivala za preokret i pobjedu.

Zadar je imao posljednji napad, ali nije uspio da ga realizuje.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tre Bel-Hejns sa 28, Rejnolds je ubacio 19, a Petar Popović 16 poena.

U ekipi Zadra najbolji je bio Luka Božić sa 34 koša.

Mornar Barsko zlato će sjutra u Baru, u 17 sati, ugostiti Megu.

SC Derbi je juče u Podgorici pobijedio čačanski Borac 93:84.

