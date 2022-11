ABA rezultati – Poraz SC Derbija, Mega prekinula seriju poraza

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Beogradu od Mege 101:74 (20:15, 18:17, 32:16 i 31:26), u utakmici šestog kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je četvrti poraz, a u dosadašnjem dijelu regionalnog šampionata ima i dva trijumfa.

Mega je prekinula seriju poraza i zabilježila prvu pobjedu ove sezone.

Pobjednik duela odlučen je u trećoj četvrtini, nakon koje je domaćin stekao prednost od 22 poena (70:48).

Razlika je sredinom posljednje četvrtine iznosila i 33 poena (89:56) u 36. minutu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je

Matej Rudan sa 20, Danko Branković ubacio je 17, Andrija Grbović 16, a po poen manje Dragan Milosavljević i Luka Cerovina.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Danilo Tasić sa 21, dok je Mateo Drežnjak meč završio sa 17 poena.

Poraz su juče upisali i košarkaši Budućnost Volija u Laktašima od Igokee 103:101, dok je Mornar Barsko zlato dan ranije slavio na gostovanju MZT Skoplju 94:77.

