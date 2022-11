ABA rezultati – Pobjeda Mornar Barskog zlata u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras MZT Skoplje 94:77, u utakmici šestog kola Admiralbet ABA lige.

Crnogorski predstavnik prekinuo je seriju od tri poraza i upisao treći trijumf ove sezone.

Mornar je, nakon izjednačene prve dvije četvrtine, u teećem dijelu stekao dvocifrenu prednost, koju je do kraja uspio i da uveća.

Barski tim do pobjede vodili su Vladimir Mihailović sa 25 i Daren Rasel sa 22 poena.

Dvocifreni su bili Marko Pecarski sa 13, Antonio Vranković sa 12 i Nemanja Vranješ sa 11 poena.

U makedonskom timu najbolji je bio Bogdan Krstevski sa 22 koša.

Budućnost Voli će sjutra u Laktašima igrati protiv Igokee (19), dok će SC Derbi dan kasnije u podne biti gost Mege.

