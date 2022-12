ABA rezultati – Pobjeda Mornar Barskog zlata protiv Splita

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata savladali su večeras u Baru ekipu Splita 104:88, u devetom kolu AdmiralBet ABA lige.

To je četvrti trijumf barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Barski tim do pobjede vodio je Deron Fets Rasel sa 37 poena, 11 asistencija i devet skokova.

Istakao se i Marko Pecarski sa 26 poena.

Dvocifreni su bili i Antonio Vranković (11), Balša Živanović i Šeik-Mbake Diong (po 10).

Ostali crnogorski predstavnici u regionalnom takmičenju, Budućnost Voli i SC Derbi, upisali su poraze u devetom kolu.

Budućnost je poražena u Beogradu od Partizana 106:77, dok je od SC Derbija u Podgorici bolja bila Crvena zvezda 92:76.

