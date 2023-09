ABA – Budućnost Voli u polufinalu Superkupa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u polufinale Superkupa ABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici, u četvrtfinalnom meču, savladala Zadar 70:58 (15:14, 18:13, 17:13 i 20:18).

Domaćin je opravdao ulogu favorita, ali je do pobjede i polufinala došao teže od očekivanog.

Budućnost je tokom cijelog meča bila u vođstvu, ali je tek polovinom treće četvrtine stekla dvocifrenu prednost.

Gosti su u 23. minutu, poenima Marka Ramljaka sa linije slobodnih bacanja, poravnali na 36:36, posljednji put na utakmici.

Uslijedio je period dobre igre izabranika Petra Mijovića, koji su za nešto više od četiri minuta ubacili 12, a prmili svega poen za vođstvo

48:37 u 27. minutu.

Do kraja treće četvrtine Budućnost je vodila i

50:38 (28), dok je u finišu meča razlika iznosila i 16 poena (68:52).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mekinli Rajt sa 11, dok su po poen manje ubacili Kolbi Ros, Džakori Vilijams i Andrija Grbović.

U ekipi Zadra najbolji je bio Dario Drežnjak sa 14 koševa.

Budućnost Voli će u polufinalu, sjutra u 21 sat, igrati protiv boljeg iz duela SC Derbija i FMP-a.

U drugom polufinalu, u 18 sati, sastaće se Partizan i Igokea.

Partizan je u četvrtfinalu eliminisao Megu 89:78, dok je Igokea slavila protiv Cedevita Olimpije 75:65.

