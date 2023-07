Kineziološki fakultet iz Splita partner u organizaciji naučnog skupa

Podgorica, (MINA) – Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu zvanični je partner u organizaciji tradicionalne, 21. naučne konferencije Crnogorske sportske akademije (CSA) iz Podgorice, saopšteno je iz te organizacije.

Navodi se da će taj naučni skup biti održan od 18. do 21. aprila 2024. godine u Cavtatu.

Saradnja je ranije dogovorena sa Fakultetom sporta Univerziteta u Ljubljani i Kineziološkog fakulteta Osijek.

Saopšteno je da će najprestižniji naučni skup u jugoistočnoj Evropi biti održan pod slogonaom Sport , fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive.

Predsjednik CSA, Duško Bjelica, zahvalio se rukovodstvima Fakulteta sporta Univerziteta u

Ljubljani i Kineziloških fakulteta iz Osijeka i Splita na podršci koju nam pružaju u pripremi naučnog skupa što nam predstavlja nemjrljiv doprinos u daljem razvoju ove sve aktuelnije konferencije”, rekao je Bjelica.

On je najavio da će jedan od predavača biti Robert C. Šnajder profesor i programski direktor na sportskom menadžmentu.

“Narednih dana će se ozvaničiti još nekoliko partnera sa fakulteta iz Evropske unije i još nekoliko najreferentnijih naučnika iz oblasti sportskih nauka kao i nekoliko međunarodnih organizacija koje će organizovati tri work šopa , a sa kojima su pregovori u toku i idu očekivanom dinamikom, kazao je Bjelica.

On je naglasio da nauka sport čini prestižnim.

