Influenser marketing nezaobilazni dio novog marketinškog pristupa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Influenser marketing je nezaobilazni sastavni dio novog marketinškog pristupa u turizmu, koji počiva na činjenici da ljudi mnogo više vjeruju iskustvima drugih, nego klasičnim reklamnim porukama, saopštila je direktorica Crnogorskog kongresnog biroa, Aleksandra Maksimović.

Ona je na prezentaciji i radionici na temu Influenser marketing, koju je Crnogorski kongresni biro organizovao povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, kazala da je digitalizacija omogućila da se ta iskustva instant prenose.

„Digitalna transformacija turizma nužno upućuje i na transformaciju marketinškog pristupa. Organizovanje marketinških aktivnosti oko geografskih obilježja i pukog predstavljanja turističkih lokaliteta više nije dovoljno, već se zahtijeva novi marketinški pristup koji podrazumijeva da proizvod i iskustva dolaze na prvo mjesto“, rekla je Maksimović.

Prema njenim riječima, iskustva su sada glavni pokretač za povezivanje sa ljudima i uticaj na ličnom nivou.

„U tom smislu, strateške influenser kampanje mogu značajno pomoći manjim, i ne tako poznatim destinacijama, da se takmiče sa većim igračima“, kazala je Maksimović.

Radionicu je vodila stručnjakinja iz oblasti MICE turizma, autor i bloger i osnivač kompanije Word of MICE, koja se bavi izradom i sprovođenjem influenser kampanja za destinacije, hotele, agencije i druge kompanije, Mariska Kastelo, koja je istakla da globalna idustrija poslovnih putovanja i događaja generiše oko 2,65 triliona USD.

„Prosječna potrošnja turiste na poslovnom putovanju je 3,5 puta viša u poređenju sa prosječnim turistom. Pored toga što su to visokoplatežni gosti, riječ je o visokoobrazovanim gostima, koji posjećuju destinaciju van glavne turističke sezone i postoji velika vjerovatnoća da će nakon poslovnog putovanja, vratiti u destinaciju sa svojim porodicama. Raduje me što vidim etuzijazam po pitanju razvoja kongresnog turizma kao šanse za produženje sezone u Crnoj Gori“, kazala je Kastelo.

Na radionici su učestovali i predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Nacionalne turističke organizacije (NTO), lokalnih turističkih organizacija i crnogorske turističke privrede.

