Zelenski: Cijela Evropa meta ruske agresije

Kijev, (MINA) – Agresija Rusije nikada nije bila ograničena samo na Ukrajinu i cijela Evropa je meta, ocijenio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

On je, tokom svog obraćanja kasno sinoć, pozvao Zapad da uvede potpuni embargo na ruske energente i Ukrajini obezbijedi dodatno oružje.

Zelenski je rekao da je ruska upotreba sile “katastrofa koja će neizbježno pogoditi sve”.

On je istakao da je Ukrajina spremna za tešku bitku, jer se ruske snage raspoređuju na istoku zemlje, prenosi Radio Slobodna Evropa.

“Ovo će biti teška bitka, vjerujemo u ovu borbu i našu pobjedu. Spremni smo da se istovremeno borimo i tražimo diplomatske načine da okončamo rat”, dodao je Zelenski.

Ukrajinski pregovarač Mihail Podoljak rekao je da se Zelenski i njegov ruski kolega Vladimir Putin neće sastati sve dok Rusija ne bude poražena na istoku.

Britanski premijer Boris Džonson u subotu je došao u iznenadnu posjetu Kijevu.

Zelenskom je rekao da će Velika Britanija obezbijediti Ukrajini više oklopnih vozila i protivbrodskih projektila.

