U eksploziji u Istanbulu šest osoba poginulo, 81 povrijeđena

Istanbul, (MINA) – U eksploziji koja se dogodila u pješačkoj zoni u centru Istanbula šest osoba je poginulo, a 81 je povrijeđena.

Mjesto eksplozije posjetili su potpredsjednik Turske Fuat Oktaj i ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu.

Oktaj je rekao da je broj povrijeđenih porastao na 81 i naveo da će situacija u vezi sa eksplozijom vrlo brzo biti riješena, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Eksplozija se dogodila iza 16 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada je mnogo ljudi bilo u ulici Istiklal.

Uzrok za sada nije zvanično potvrđen, a policija je pokrenula istragu.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan prethodno je izjavio da se radi o “izdajničkom napadu” za koji će odgovorni biti kažnjeni.

“Bilo bi pogrešno reći da je ovo nesumnjivo teroristički napad, ali početni razvoj događaja i obavještajna saznanja su da “smrdi” na terorizam”, rekao je Erdogan.

On je dodao da prve informacije ukazuju da je u eksploziju u centru Istanbula bila umiješana žena.

