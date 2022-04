Rusija isključena iz Savjeta za ljudska prava UN

Njujork, (MINA) – Ujedinjene nacije (UN) donijele su odluku da se Rusija isključi iz Savjeta za ljudska prava UN-a, zbog izvještaja o zvjerstvima počinjenim u oblastima Ukrajine koje je okupirala.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, za je glasalo 93, protiv su bila 24 glasa, a 58 uzdržanih.

Rezoluciju su uvele Sjedinjene Američke Države (SAD), nakon što su se u kijevskom predgrađu Buča pojavili dokazi o ubistvima civila.

Države članice G7, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD, u izjavi su navele da je vrijeme za suspendovanje Rusije iz tog savjeta.

G7 je pozvala da se Rusija suspenduje zbog “gnusnih djela i zločina” u Ukrajini.

Država iz Savjeta može biti suspendovana dvotrećinskom većinom, prilikom čega se uzdržani glasovi ne računaju.

Libija je suspendovana 2011. godine zbog nasilja nad demonstrantima koje su počinile snage lojalne tadašnjem vođi Moameru Gadafiju.

