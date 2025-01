Vučić najavio pomilovanja, objavu kompletne dokumentacije

Beograd, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u toku dalje objavljivanje dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu čime se, kako je naveo, ispunjavaju svi zahtjevi studenata koji blokiraju fakultete širom Srbije.

“Sve smo dali. Ne postoji više dokumentacije koja ima bilo kakve veze sa rekonstrukcijom željezničke stanice”, rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

On je, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, rekao da će potpisati pomilovanje za sve studente i profesore protiv kojih se vode krivični postupci nakon hapšenja na protestima.

Vučić je dodao da “postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela”, ali da će za one koji to hoće, biti spreman da potpiše odluku o pomilovanju od krivičnog gonjenja.

Govoreći o zahtjevu za procesuiranjem odgovornih za napade na studente, profesore i građane na skupovima i protestima, Vučić je rekao da je pokrenuto 37 krivičnih prijava po hitnom postupku.

“U te postupke spada sve ono što je u javnosti bilo poznato i za šta su podnošene krivične prijave”, rekao je Vučić.

Što se tiče učešća funkcionera vlasti u napadima, Vučić je rekao da je “bio samo jedan sporan slučaj u Novom Beogradu” i da “vjeruje da je i to već riješeno”.

Kada je u pitanju zahtjev za povećanje budžeta za visoko obrazovanje za 20 odsto, Vučić je naveo da su ga studenti mijenjali tako da obuhvata i povećanje plata profesorima i smanjenje školarina za 50 odsto, dodajući da je država riješila i to da ispuni.

Prema njegovim riječima, državu će to ukupno koštati oko 72 milijarde dinara.

“Postavlja se pitanje, hoće li ovo sve što smo ispunili biti dovoljno da neko kaže “ispunjeni su zahtjevi”. Ja nijesam siguran, ali se nadam da hoće”, rekao je Vučić.

On je dodao da to mora da pokrene dijalog u društvu.

“I da neko od rektora i od dekana i svih ostalih mora da počne da razgovara, i da otvaranje dijaloga može da znači početak liječenja našeg društva”, rekao je Vučić.

Premijer Srbije Miloš Vučević pozvao je sve rektore, dekane, profesore i studente univerziteta i fakulteta u Srbiji da dođu u Vladu na razgovor, kako bi razgovarali o studentskim zahtjevima za koje je i on rekao da su u potpunosti ispunjeni.

“Da razgovaramo o ovim temama koje su kandidovali kao ključne – i ova četiri zahtjeva da prođemo zajedno, da vide da smo pristupili savjesno i apsolutno ih ispunili”, rekao je Vučević.

Vučićem, Vučić i predsjednica Skupštine Ana Brnabić obratili su se javnosti u danu kada studenti organizuju dvadesetčetvoročasovnu blokadu jedne od glavnih saobraćajnih raskrsnica u Beogradu.

Vučić je rekao i da Vladi Srbije upućuje zahtjev za “što hitnijom i ogromnom rekonstrukcijom”.

“Jer u ovim teškim političkim vremenima se vidjelo ko je spreman da radi i da se bori, ko nije i u skladu sa tim očekujem da više od 50 odsto ministara bude zamijenjeno u jednoj veoma, veoma hitnoj rekonstrukciji”, rekao je Vučić.

On je naveo da je u protekla tri mjeseca, nakon nesreće na željezničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je stradalo 15 ljudi, stvorena “atmosfera koja nikome ne odgovara”.

“U ta tri mjeseca slušali smo različite optužbe na račun državnih organa, pozive na rušenje države, čuli smo mnogo neodgovornih izjava, koje nijesu bile samo sa strane opozicije, već i iz redova vlasti”, dodao je Vučić.

U Srbiji je u protekla dva mjeseca blokirano više od 60 fakulteta na četiri državna univerziteta.

Blokadama fakulteta prethodili su protesti, koji su otpočeli sa zahtjevom da se utvrdi politička i krivična odgovornost za nesreću u Novom Sadu – gdje je u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici 1. novembra prošle godine poginulo 15, a teško povrijeđeno dvoje ljudi.

Više masovnih protesta, na kojima su se okupile desetine hiljada građana, održano je i na poziv studenata koji blokiraju fakultete, a koji pred vlast postavljaju nekoliko zahtjeva.

Među njima je objava kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu i padu nadstrešnice, kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću.

Takođe, traže da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante, na protestima koji su nakon nesreće uslijedili širom Srbije.

Zahtjev je i oslobađanje uhapšenih aktivista na protestima i zaustavljanje krivičnih postupaka protiv njih.

Traži se i povećanje budžeta za univerzitete.

Više od pet hiljada univerzitetskih profesora u Srbiji podržalo je studente u blokadi.

