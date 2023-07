U nevremenu u Zagrebu poginule dvije osobe

Zagreb, (MINA) – U nevremenu koje je danas pogodilo Zagreb poginula su dva muškarca, a povrijeđeno je više osoba.

Jako nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom zahvatilo je Zagreb oko 16 sati, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Ljupka Hitrova iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Zagreba kazala je da su dva muškarca stradala usljed pada stabala.

“Imali su višestruke povrede glave“, rekla je Hitrova.

Ona je navela da je povrijeđeno više osoba, od kojih neke vrlo teško.

Zbog nevremena hitne službe primile su više od 700 poziva, među kojima je i nekoliko dojava o povrijeđenima, a samo vatrogasci su imali 50 intervencija.

U zapadnom dijelu Zagreba, pod naletom orkanskog vjetra, srušila se velika građevinska dizalica.

