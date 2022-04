Naredni samit u junu u Ohridu

Tirana, (MINA) – Naredni samit inicijative Otvoreni Balkan biće održan u Ohridu od 9. do 10. juna, najavio je premijer Albanije Edi Rama i dodao da su pozvane sve zemlje da učestvuju, među njima Kosovo i Crna Gora.

On je ocijenio da će se jednog dana sve zemlje pridružiti inicijativi Otvoreni Balkan, ali da će, kako je naveo, oni koji kasne izgubiti više, prenosi Albanian daily news.

“Što se tiče Otvorenog Balkana, odlučni smo da nastavimo bez oklijevanja i vrlo smo zainteresovani za uključivanje drugih“, kazao je Rama.

On je naveo da je Otvoreni Balkan stvoren da bude inkluzivan, a ne isključiv.

„Zamisli da ti je neko prije pet godina rekao da će Zapadni Balkan sa šest zemalja imati tri albanska premijera… Pa danas to je stvarnost“, rekao je Rama.

