Uhapšena Ruskinja sa falsifikovanim pasošem Meksika

Podgorica, (MINA) – Službenici granične policije uhapsili su na podgoričkom aerodromu rusku državljanku K.L. (26) osumnjičenu za falsifikovanje isprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je prilikom kontrole putnika na letu strane aviokompanije, na ulazu u Crnu Goru, čekiranju pristupila osoba koja je službenicima dala na uvid pasoš Meksika, sa podacima na ime K.L, u čiju vjerodostojnost i ispravnost je posumnjano.

Nakon toga je, kako se dodaje, izvršenom detaljnom graničnom kontrolom ustanovljen veći broj odstupanja u odnosu na originalni izgled dokumenta.

Iz policije su rekli da je daljim provjerama utvrđeno da je K.L. ruska državljanka i da je kod nje u prtljagu pronađen originalni pasoš Rusije.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu K.L. uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave”, kaže se u saopštenju.

