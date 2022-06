Na samitu Otvorenog Balkana potpisana četiri nova sporazuma

Ohrid, (MINA) – Predstavnici Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije na samitu inicijative Otvoreni Balkan potpisali su sporazume o međusobnom priznavanju diploma i naučnih zvanja i o saradnji u oblasti turizma i kulture, kao i memorandum o saradnji poreskih uprava u suzbijanju utaje poreza.

Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je u završnom obraćanju medijima poručio da se ovim samitom otvaraju nova poglavlja saradnje u oblasti turizma i kulture, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da lideri Otvorenog Balkana rade na tome da uproste procedure na granicama, kao i da nema otvorenih bilateralnih problema sa državama članicama inicijative.

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je dogovoreno formiranje radne grupe za krizu i konkretna rešenja jer će, kako je ocijenio, kriza biti sve dublja.

