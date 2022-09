Albanija prekinula diplomatske odnose sa Iranom zbog sajber napada

Tirana, (MINA) – Albanija je danas prekinula diplomatske odnose sa Iranom, rekao je albanski premijer Edi Rama, navodeći da ta odluka odmah stupa na snagu.

Rama je to kazao nakon što je optužio Iran da je ljetos pokrenuo masovni sajber napad protiv Albanije.

“Vijeće ministara odlučilo je o prekidu diplomatskih odnosa sa Iranom koji odmah stupa na snagu”, rekao je Rama, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Rama je optužio Iran za usmjeravanje kibernetičkog napada na albanske institucije 15. jula u pokušaju “paralizovanja javnih usluga i hakovanja podataka i elektronskih komunikacija iz vladinih sistema”.

“Navedeni napad nije ispunio svoju svrhu. Štete se mogu smatrati minimalnim u poređenju s ciljevima agresora. Svi sistemi su se vratili u potpuno operativno stanje i nije bilo nepovratnog brisanja podataka”, dodao je Rama.

On je rekao da iranske diplomate i pomoćno osoblje imaju 24 sata da napuste zemlju nakon objave.

Albanija i Iran su godinama imali neprijateljske odnose, što proizlazi iz toga što je Tirana na svojoj teritoriji ugostila iransku opozicionu grupu Mudžahedin Halk.

To je pokret u egzilu koji je zabranjen u Iranu i žestoki je protivnik iranskih vlasti.

