Petkov: Bugarska ima jasne zahtjeve prema Skoplju

Sofija, (MINA) – Bugarska ima jasne zahtjeve prema Skoplju kako bi se ukinuo veto na početak pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom (EU), kazao je premijer Bugarske Kiril Petkov.

Petkov je, na zajedničkom brifingu sa komesarom za proširenje EU Oliverom Varheljijem, odbacio optužbe da ima sopstvenu spoljnu politiku, koja je drugačija od politike Ministarstva vanjskih poslova.

Njegova izjava je uslijedila nakon optužbi iz partije Postoji takav narod, koja je izašla iz vladajuće koalicije, čime je aktuelna vlada izgubila većinsku podršku u Skupštini, prenosi Bugarska novinska agencija BTA.

Varhelji je rekao kako je za Brisel frustrirajuće što još nema odluke u odnosima Sofije i Skoplja, jer proces pristupanja Sjeverne Makedonije ne može napredovati bez odobrenja svih država članica.

On je rekao da očekuje rješenje tog pitanja, dodajući da se nada dogovoru u Evropskom savjetu krajem juna.

