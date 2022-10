EU odobrila osmu rundu sankcija protiv Rusije

Brisel, (MINA) – Evropska unija (EU) dala je konačno odobrenje za novu rundu sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Osmi paket sankcija EU ima za cilj da uskrati Moskvi milijarde EUR prihoda od prodaje proizvoda za koje Unija kaže da Rusiji donose značajne prihode.

U novoj uredbi EU o sankcijama navodi se da paket sankcija proširuje popis zabranjenih artikala koji bi mogli doprinijeti vojnom i tehnološkom unapređenju Ruske Federacije, ili razvoju njenog obrambenog i bezbjednosnog sektora, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Nove sankcije proširuju zabranu uvoza iz Rusije čelika i proizvoda od čelika, drvne mase i papira, mašina i uređaja koji još nijesu obuhvaćeni postojećim sankcijama, kao i uvoza poluproizvoda od hemikalija, plastike i cigareta.

Sankcijama se zabranjuje i izvoz robe iz EU koja se koristi u vazduhoplovstvu, poput guma i kočnica, i proširuju zabranu izvoza električnih komponenti, uključujući određene poluvodiče i manje sofisticirane komponente od onih koje su već zabranjene.

Sankcije su usmjerene i na više pojedinaca u ruskom Ministarstvu odbrane, ljudi uključenih u glasanje na referendumu u Moskvi u okupiranim djelovima četiri ukrajinske regije i one koji učestvuju u izbjegavanju sankcija.

Paket sankcija došao je istog dana kada je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao završne dokumente o pripajanju četiri ukrajinske regije.

Ukrajina je, u međuvremenu, navela da je njena vojska u procesu povratka tih regija.

