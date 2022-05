Elizabet Born nova premijerka Francuske

Pariz, (MINA) – Francuski predsjednik Emanuel Makron izabrao je ministarku rada Elizabet Born za novu premijerku Francuske.

Born će biti druga žena u posljednjih 30 godina na toj poziciji.

Ranije danas premijer Žan Kasteks podnio je ostavku, otvarajući put za rekonstrukciju vlade nakon što je Makron u aprilu ponovo izabran za predsjednika Francuske, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Born ima 61. godinu i biće prva žena imenovana za premijerku otkako je Edit Kreson nakratko držala tu poziciju tokom predsjedništva socijalističkog lidera Fransoa Miterana početkom devedesetih.

Kreson je za BFM televiziju kazala da je stvarno bilo vrijeme da još jedna žena bude na toj poziciji i da je Born izvanredna osoba sa mnogo iskustva.

“Mislim da je vrlo dobar izbor”, rekla je Kreson.

Born je bila ministarka saobraćaja 2017. godine, a tokom 2019. kratko je obavljala funkciju ministarke za ekološku tranziciju.

Zatim je preuzela odgovornost za Ministarstvo rada i nadgledala pregovore sa sindikatima koji su rezultirali smanjenjem naknada za pojedine nezaposlene.

Tokom njenog mandata nezaposlenost je pala na najniži nivo u 15 godina, a nezaposlenost mladih na najniži nivo u 40 godina.

