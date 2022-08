Demerdžijev: Trgovci ljudima objavili rat Bugarskoj

Sofija, (MINA) – Trgovci ljudima danas su objavili rat Bugarskoj i država će odgovoriti na taj izazov punom snagom, rekao je privremeni ministar unutrašnjih poslova te zemlje Ivan Demerdžijev.

On je to kazao komentarišući nesreću u kojoj su dva policajca poginula nakon što je vozač autobusa, koji je prevozio ilegalne migrante, naletio na njihov policijski automobil u Burgasu, na Crnom moru.

Demerdžijev je istakao da su u incident umiješane dvije osobe iz izbjegličkog kampa.

„Učinićemo sve da se ova nesreća ne ponovi“, rekao je Demerdžijev i dodao da će zaštita granica biti pojačana, prenosi Bugarska novinska agencija BTA.

On je kazao da su izvršena hapšenja i da policija traga za još jednim osumnjičenim.

Uhapšena su, kako navodi BTA, tri sirijska i dva bugarska državljana.

Demerdžijev je rekao da će se u narednim danima dodatnim snagama na granici pridružiti 100 službenika Ministarstva odbrane.

U toj državi je od januara do jula privedeno ukupno 7.630 državljana trećih zemalja, od kojih 834 pri ulasku, 1.053 pri izlasku preko državne granice bez registracije, dok je za 5.743 utvrđeno da ilegalno borave u unutrašnjosti zemlje.

Podaci za ovu godinu su više nego duplo veći od prošlogodišnjih, kada su u istom periodu privedena ukupno 3.673 ilegalna migranta.

