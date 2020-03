Bolnice u Njujorku nemaju dovoljno mjesta za sve zaražene

Vašington, (MINA) – Broj zaraženih koronavirusom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je 104.256, a najteže je u državi Njujork gdje bolnice više nemaju mjesta za sve oboljele.

Guverner američke države Njujork Endru Kuomo rekao je da je potrebno pronaći još četiri hiljade bolničkih kreveta za oboljele od koronavirusa, kao i da će škole širom te države ostati zatvorene još dvije sedmice.

“Ovo će potrajati. Biće ovo dug, težak, ružan i tužan dan”, rekao je Kuomo u petak pripadnicima Nacionalne garde koji opslužuju novu improvizovanu bolnicu u Džejkob K. Džejvits konvenšen u centru.

Ta improvizovana bolnica jedna je od ustanova u kojima država Njujork proširuje svoje smještajne bolničke kapacitete.

Plan je da sa 53 hiljade bolničkih kreveta država Njujork taj broj poveća na 140 hiljada.

Planirano je da se izgradi još nekoliko improvizovanih bolnica u njujorškim predgrađima, dok bi u gradsku luku do ponedeljka trebalo da uplovi brod-bolnica američke Ratne mornarice.

“Nastojimo da gledamo što je dalje i što je šire moguće, da budemo vrlo kreativni i agresivni i da pronađemo sav prostor koji je moguće pronaći”, rekao je Kuomo.

On je naveo da od američkog predsjednika Donalda Trampa očekuje odobrenje kako bi smještajne bolničke kapacitete proširio za još četiri hiljade kreveta u njujorškim kvartovima Bronks, Bruklin, Kvins i Stejten ajlend.

U državi Njujork je za sada hospitalizovano više od šest hiljada oboljelih od COVID-19, od kojih se skoro 1,6 hiljada nalazi na intenzivnoj njezi.

U Njujorku je za sada zabilježen najveći broj smrtnih slučajeva od svih američkih saveznih država.

Kuomo je izdao i naređenje da sve škole u državi Njujork ostanu zatvorene do 15. aprila, dok je prije dvije sedmice odlučeno da one budu zatvorene do 1. aprila.

Škole u samom gradu Njujorku biće zatvorene do 20. aprila, mada zvaničnici pominju mogućnost da one ostanu zatvorene do naredne školske godine.