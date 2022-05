Vuletić zlatni, Vukoviću bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Član Tekvondo kluba Montenegro stars Vuk Vuletić osvojio je zlatnu, dok je Mario Vuković bio bronzani na tradicionalnom međunarodnom turniru Asteriks kup u Nišu.

Vuletić je trijumfovao u juniorskoj konkurenciji, u kategoriji do 73 kilograma.

“Do zlatnog odličja došao je nakon efektnih pobjeda protiv takmičara iz Mađarske i Bugarske. Vuletiću je to treće zlatno odličje ove godine na međunarodnim turnirima”, saopšteno je iz budvanskog kluba.

Vuković je u kategoriji do 59 kilograma upisao tri pobjede, a u polufinalu izgubio je od domaćeg borca i bio primoran da se zadovolji bronzanim odličjem.

U osmini finala zaustavljeni su Mateo Muratović, Stevan Vuletić i Adžija Ganjola.

“Bio je to još jedan dobar test za juniore pred nastup na Svjetskom prvenstvu, koje će u avgustu biti održano u Sofiji.

Dvodnevni turnir u Nišu, koji je održan šesti put, okupio je 1.631 takmičara iz 161 kluba iz 16 država, koji su se nadmetali u sportskoj borbi i izvođenju formi.

