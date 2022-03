Vuković četvrta na svijetu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković kao četvrtoplasirana završila je nastup u skoku u vis na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu.

Ona je preskočila 195 centimetara, jedan manje od njenog najboljeg rezultata u karijeri.

Na visini od 198 centimetara tri puta je rušila ljestvicu.

Takmičenje je počela na 184 centimetra, ali je tu visinu preskočila iz drugog pokušaka.

Bila je sigurna na 187, iz drugog puta je preskočila 192, a iz prvog 195 centimetara.

Zlatnu medalju osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučik sa preskočenih 202 centimetra.

Srebrna je bila Australijanka Elinor Paterson, koja je preskočila 200 centimetara.

Bronzana medalja pripala je Nadeždi Dubovitskajoj iz Kazahstana (198 centimetara).

U finalu nastupila je i atletičarka Srbije Angelina Topić, koja je sa preskočenih 188 centimetara zauzela deveto mjesto.

