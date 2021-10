Vujović u polufinalu, Dacić poražen

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Miroslav Vujović plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Italiji, dok je Remzija Dacić poražen u četvrtfinalnoj borbi.

Vujović je u četvrtfinalu superteške kategorije, u disciplini K1, prekidom nakon prve rudne, savladao Pirka Suksija iz Finske.

Prethodno je juče slavio prekidom protiv Hasana Eripaka iz Turske.

Za plasman u finale boriće se sjutra protiv Anta Širića iz Hrvatske.

Dacić je u četvrtfinalu lou kika, kategorije do 75 kilograma, poražen je od Ukrajinca Svjatoslava Hašiuka 3:0.

On je krajem prve runde primio nedozvoljeni udarac od protivnika, koji je umnogome uticao na dalji ishod meča.

Na prvenstvu u Lido di Jezolu upisao je jedan trijumf, na startu protiv Kanađanina Džefa Brejka.

Selektor Goran Radonjić kazao je da je Vujović opravdao ulogu favorita i dominantno stigao do pobjede.

“Odradio je bolji meč nego u osmini finala. Nadamo se da će biti na željenom nivou i sjutra u polufinalu. Očekuje ga veoma jak i nezgodan protivnik iz Hrvatske, ali vjerujemo u kvalitet i formu našeg takmičara”, rekao je Radonjić.

On je istakao da je Dacić izgubio od dobrog borca iz Ukrajine.

“U prvoj rundi primio je jak i neregularan udarac koji ga je poremetio. Prije ovog takmičenja dugo je bio bez amaterskih mečeva, što je uticalo na trenutnu formu. Veoma sam zadovoljan njegovim nastupom na šampionatu”, zaključio je Radonjić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS