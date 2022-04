Vujović sjutra za titulu prvaka Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokser Miroslav Vujović boriće se sjutra protiv Poljaka Mihala Blavdžieviča za upražnjenu titulu profesionalnog šampona Evrope u disciplini K1, kategorija preko 94 kilograma.

Meč će biti održan u okviru kik boks turnira Budva Splendid Gran pri – Arena fajt najt, a planiran je da traje pet rundi po tri minuta.

Poljak je u amaterskoj konkurenciji dva puta pobijedio Vujovića.

Vujović je kao amater ostvario 44 pobjede i deset poraza, dok kao profesionalac iuma 11 trijumfa i šest izgubiljenih borbi.

Bio je amaterski prvak Balkana 2016, ima devijue bronzane medalje na šampionatima svijeta 2017. i 2019. i zlato na Svjetskom kupu u Insbruku 2019. godine.

Blavdžievič je dva puta bio vicešampion svijeta u teškoj kategoriji, tri puta osvajao je WAKO K-1 Svjetski kup, dok je pet puta bio K-1 šampion Poljske.

Kao amater ostvario je 100 pobjeda i 25 poraza, a kao profesionalac deset pobjeda i pet poraza.

Početak glavne borbe očekuje se oko 22 sata i deset minuta.

Najavljeno je da će uoči glavnae biti održano sedam uvodnih borbi.

Sastaće se: Pavle Vušurović (MNE) – Jovan Sekulić (SRB), Nikola Jovetić (MNE) – Silvio Mirovski (MKD), Nikola Prlja (MNE) – Marko Todorov (MKD), Nemanja Čađenović (MNE) – Aleksandar Milošević (SRB), Lazar Klikovac (MNE) – Nedeljko Sekulić (BiH), Filip Sekulović (MNE) – Albert Ugrinčić (BiH) i Mihailo Ćulafić (MNE) – Nemanja Knežić (SRB).

Pokrovitelj projekta je Opština Budva, a domaćin Montenegro stars hotel grup.

Promoter je Ivan Strugar, a tehnički organizator NVO Promocija sportskih događaja.

Početak manifestacije predviđen je za 20 sati.

