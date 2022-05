Veliki međunarodni turnir u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Međunarodni parastonoteniski turnir Montenegro open biće održan od 2. do 4. juna u sportskom kompleksu Voko Podgorica, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza Crne Gore.

Navodi se da je to prvi sankcionisani turnir koeficijenta 20 u Crnoj Gori.

Najavljeno je učešće više od 140 stonotenisera iz 23 države svijeta.

“Učestvovaće paraolimpijski šampioni, osvajači medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima. Crnogorska delegacija brojaće 12 stonotenisera, a predvodiće je Filip Radović i Luka Bakić”, navodi se u saopštenju organizatora.

