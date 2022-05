Uspješan nastup Bese u Karlovcu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Besa sa 17 medalja završili su nastup na tradiciopnalnom međunarodnom turniru u Karlovcu.

Osvojeno je u borbama pet zlatnih, četiri srebrne i dvije bronzane.

U formama takmičari iz Tuzi osvojili su četiri zlatne i jednu srebrnu medalju.

“U generalnom poretku u borbama osvojili smo treće mjesto, što je vrijedan rezultat imajući u vidu konkurenciju”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj.

Turnir je okupio više od 500 takmičara iz 41 kluba i 11 država iz Evrope.

“Tekvondo klub Karlovac slvio je 55 godina postojanna i jedan je od najstarijih klubova u Evropi”, kazao je Gegaj.

